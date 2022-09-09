Ставропольская река Ташла стала угрозой для жителей краевой столицы

9 сен. 21:32

Ставропольская река Ташла может затопить дома и дороги на одной из улиц столицы края, - сообщает пресс-служба Минприроды Ставропольского края.

Берег Ташлы подмыт и в любой момент может обрушиться, из-за чего воды реки направятся к дорогам и жилым домам, находящимся поблизости. Планируется разработать проект по строительству укреплений, - передает "АиФ-Ставрополье".

Специалисты ищут, как избежать угрозы подтопления, сегодня к руслу реки съездили замглавы краевого Минприроды Михаил Голубов, директор ГКУ СК "Управление строительного контроля и строительства сооружений природоохранного назначения" Владимир Чумачков и глава администрации Октябрьского района Алексей Ломанов.