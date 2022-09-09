В Госдепе анонсировали новые, более жесткие санкции против России

9 сен. 21:15

Америка будет и дальше работать над введением новых санкций против РФ в связи с событиями на Украине, сообщил координатор американской санкционной политики при Госдепе Джеймс О'Брайен.

"Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов", - приводит его слова РИА Новости.

О'Брайен предупредил, что новые рестрикции уже находятся в разработке, и пообещал, что Америка продолжит придумывать новые ограничения в будущем.