В дагестанской колбасе нашли опасный антибиотик

9 сен. 21:16

Специалисты Россельхознадзора нашли в полукопченой колбасе дагестанского производства остатки лекарственного препарата мадурамицин, - сообщили в пресс-службе Кавказского межрегионального управления надзорного ведомства.

Антибиотик, применяемый в птицеводстве для профилактики и лечения опасного заболевания кур – кокцидиоза, был обнаружен при исследовании пробы мясопродукции на базе Северо-Кавказской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора.

Это сильнодействующий и токсичный препарат, который может нанести ущерб здоровью потребителей, - передает "АиФ-Дагестан".

По согласованию с прокуратурой Дагестана госинспекторы Россельхознадзора проверили производителя колбасы и установили источник происхождения сырья, содержащего токсичный антибиотик, а также составили протокол об административном правонарушении изготовителем требований технических регламентов КоАП РФ.