Грузия вступает в Единую зону платежей в евро

9 сен. 20:32

Парламент Грузии сегодня своим голосованием утвердил в третьем и окончательном чтении пакет законодательных изменений, касающихся присоединения республики к Единой зоне платежей в евро (SEPA), - сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"Парламент поддержал в третьем чтении законодательный пакет, подготовленный для членства Грузии в Единой зоне платежей в евро (SEPA)", - сказано в сообщении, передает ТАСС.

Изменения затронули 21 закон, в том числе законы "О Национальном банке Грузии" и "О деятельности коммерческих банков". Если в течение 10 дней президент Грузии Саломе Зурабишвили подпишет закон, тогда Национальный банк страны обратится к SEPA, чтобы республика официально стала членом организации.

Инициатива о присоединении Грузии к Единой зоне платежей в евро принадлежит премьер-министру Ираклию Гарибашвили, который выдвинул ее в конце августа.

Напомним, SEPA - перевод в евро между банковскими счетами в Европе и Европейской экономической зоне. Через систему SEPA можно осуществлять платеж без высоких комиссий за транзакции и достаточно быстро - от нескольких секунд до одного рабочего дня.