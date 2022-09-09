Россиянам все чаще отказывают во въезде в Грузию

9 сен. 20:17

Десятки россиян столкнулись с запретом на въезд в Грузию - страна ужесточила контроль на границах и не пускает даже автотуристов, сообщил телеграм-канал "Агенство.Новости".

"Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья", - рассказал директор отделения Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев.

Такие меры Грузия приняла еще несколько недель назад. Но если ранее число отказов не было высоким, то теперь запрет на въезд получают по несколько десятков человек в день. По его словам, гарантией для въезда являются только документы на проживание. Например, временный вид на жительство.

Также с отказом сталкиваются те, кто едет в Грузию на автомобиле. Генеральное консульство РФ в Трабзоне (Турция) сообщило, что участились случаи отказа россиянам во въезде в Грузию на турецко-грузинском автомобильном пункте "САРПИ".

"Отказ грузинских пограничных служащих, как правило, ничем не обоснован, причины не разъясняются. Среди граждан России, не допущенных на территорию Грузии - жители Северо-Кавказского федерального округа, Крыма, граждане ДНР или ЛНР, имеющие также российское гражданство", - пояснили в консульстве.