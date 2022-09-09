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Министр разведки Ирана и все ведомство оказались под санкциями США

Министр разведки Ирана и все ведомство оказались под санкциями США

США ввели санкции против иранского министерства разведки и национальной безопасности и его главы Сейеда Эсмаила Хатиба, такое заявление распространил американский Минфин.

По данным Вашингтона, иранское Минразведки стоит за серией кибератак на США и их союзников. В США считают, что оно устраивает их с 2007 года, их объектами становятся государственные и частные организации по всему миру.

В сообщении отмечено, что министерство ИРИ ответственно и за атаку в июле текущего года на компьютерные сети правительства Албании.

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