Министр разведки Ирана и все ведомство оказались под санкциями США

9 сен. 20:05

США ввели санкции против иранского министерства разведки и национальной безопасности и его главы Сейеда Эсмаила Хатиба, такое заявление распространил американский Минфин.

По данным Вашингтона, иранское Минразведки стоит за серией кибератак на США и их союзников. В США считают, что оно устраивает их с 2007 года, их объектами становятся государственные и частные организации по всему миру.

В сообщении отмечено, что министерство ИРИ ответственно и за атаку в июле текущего года на компьютерные сети правительства Албании.