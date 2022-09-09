Оптический интернет добрался до всесезонного ингушского курорта "Армхи"

9 сен. 19:43

"Ростелеком" провел оптический интернет к популярному на Северном Кавказе высокогорному гостиничному комплексу и подключил цифровые сервисы.

Для этого ингушские специалисты национального провайдера проложили 5 км волоконно-оптических линий связи и организовали точки доступа Wi-Fi с авторизацией на территории заведения, а также подключили в 87 номерах цифровое телевидение, - передает потрал Юга.ру.

"Внедрение цифровых решений повышает привлекательность гостиничного комплекса и увеличивает доходную часть бизнеса, создает положительный маркетинговый эффект. Руководство республики придает большое значение цифровизации объектов туризма, в том числе нашего горного курорта. В будущем мы планируем подключить цифровую телефонию, внутреннее и внешнее видеонаблюдение", - прокомментировал гендиректор гостинично-туристского комплекса "Армхи" Магомед Евлоев.