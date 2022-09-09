Махачкала приняла фестиваль "Журавли над Россией"

9 сен. 19:33

Сегодня в столице Дагестана прошел фестиваль народного творчества "Журавли над Россией", - сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"Праздник, организованный министерством культуры Дагестана, Республиканским Домом народного творчества при участии Администрации и Управления культуры г. Махачкалы, посвящен 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана - Расула Гамзатова", - цитирует собеседника ТАСС.

Фестиваль проходит в рамках Года культурного наследия народов России и Дней "Белых журавлей в Дагестане", которые проводятся с 1986 года по инициативе Гамзатова.

"Праздничную программу открыл Государственный Чародинский народный мужской хор "Поющая Чарода" песней на аварском языке "Журавли" на слова Расула Гамзатова. В празднике приняли участие народные коллективы, детские хореографические ансамбли, вокальные группы, исполнители из городов Избербаша, Хасавюрта, Буйнакского, Табасаранского, Ахтынского, Акушинского, Тарумовского, Хасавюртовского, Дербентского, Сергокалинского, Кумторкалинского районов, а также государственные коллективы: ансамбль танца Дагестана "Каспий", ансамбль "Айланай", народный мужской хор "Поющая Чарода", - добавили в пресс-службе.