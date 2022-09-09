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ЕК разъяснила новые правила выдачи виз россиянам

ЕК разъяснила новые правила выдачи виз россиянам

Еврокомиссия дала указание странам Евросоюза проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из РФ по поводу возможной "угрозы безопасности" для ЕС. Соответствующий документ с разъяснениями о порядке выдачи виз россиянам после приостановки Евросоюзом с 12 сентября соглашения об упрощении визового режима с Россией распространила ЕК.

"В нынешних условиях консульства [стран] ЕС в России должны обеспечить гораздо более высокий уровень проверок для желающих получить краткосрочные визы", - цитирует заместителя председателя ЕК, еврокомиссара по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса ТАСС.

Согласно рекомендациям, консульства должны в последнюю очередь обслуживать тех, кто собирается в ЕС "не по обязательным причинам". Срок принятия решения о выдаче визы увеличивается до 45 дней.

Консульства также могут запрашивать дополнительные документы, кроме тех, что входят в стандартный список, для более тщательной проверки соискателей.

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