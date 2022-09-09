Эрдоган: позиция США вынуждает Турцию искать других поставщиков самолетов

9 сен. 19:13

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что позиция США по запросу Анкары на поставки и модернизацию парка F-16 ВВС Турции, не вынудит турецкую сторону к рассмотрению "иных вариантов", - заявил он сегодня после пятничной молитвы в Стамбуле.

"Военные самолеты, в числе прочих, производят и продают в Великобритании, Франции, России. Закупки возможны отовсюду. Мы уже получаем предложения", - сказал турецкий лидер, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

На мадридском саммите НАТО Эрдоган обсуждал тему сделки по F-16 с главой Белого дома Джо Байденом, и тот пообещал, что сделает все от него зависящее по данному вопросу. Президент США придерживается позитивного подхода по данному вопросу, хотя его позиции не разделяют республиканцы, - отметил турецкий лидер.