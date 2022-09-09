РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Махачкала принимает фестиваль чуду 

Махачкала принимает фестиваль чуду 

В эти выходные Махачкала принимает сразу два гастрономических праздника - фестиваль чуду и рыбный фестиваль, сообщили в пресс-службе комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации дагестанской столицы.

"Приглашаем вас на грандиозный фестиваль чуду, который пройдет с 9 по 11 сентября в столичном парке Ак-Гель. Нашими мастерами кулинарии будет приготовлено 16-метровое чуду, которое каждый желающий сможет попробовать и оценить", - сказано в сообщении. 

Также в парке состоится фестиваль "Рыбные дары России", на котором будет организована ярмарка-продажа свежей рыбы и рыбной продукции. Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, дегустация кофе и многое другое. 

1195 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version