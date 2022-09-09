Махачкала принимает фестиваль чуду 

9 сен. 18:56

В эти выходные Махачкала принимает сразу два гастрономических праздника - фестиваль чуду и рыбный фестиваль, сообщили в пресс-службе комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации дагестанской столицы.

"Приглашаем вас на грандиозный фестиваль чуду, который пройдет с 9 по 11 сентября в столичном парке Ак-Гель. Нашими мастерами кулинарии будет приготовлено 16-метровое чуду, которое каждый желающий сможет попробовать и оценить", - сказано в сообщении.

Также в парке состоится фестиваль "Рыбные дары России", на котором будет организована ярмарка-продажа свежей рыбы и рыбной продукции. Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, дегустация кофе и многое другое.