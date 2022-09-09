Засуха оставила Кубань

9 сен. 18:48

Со спадом температуры воздуха в ряде районов Кубани, где пострадали посевы, прекратилась засуха, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В связи с понижением максимальной температуры воздуха (от 30-36 градусов до 19-20 градусов) и уборкой урожая, действие атмосферной засухи в отдельных центральных (Усть-Лабинский район) и северо-западных (Староминский, Приморско-Ахтарский) районах Краснодарского края прекратилось", - говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

Ранее засуха в северо-западных районах Краснодарского края, среди которых Староминский и Приморско-Ахтарский, достигла категории опасного явления: в большей степени пострадали посевы сахарной свеклы.