Налог для малого бизнеса снизили до 2% в Ингушетии

9 сен. 18:36

В Ингушетии принят закон о снижении налога для малых предприятий на 4 процентных пункта, написал глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале.

"Подписал закон о снижении налоговой ставки с новыми поправками, которые должны простимулировать развитие малого и среднего бизнеса и повысить уровень поступления налогов в бюджет региона", - пояснил он.

По словам главы республики, ранее он обратился в Заксобрание региона с инициативой о льготе для предпринимателей по налогам, а именно о снижении процентной ставки с 6% до 2%.

"Кроме того есть и такой расчет: пусть уж лучше имеющиеся 4,8 тыс предприятий заплатят 2% налога, чем меньше половины из них перечислят нам по 6%, а остальные будут уклоняться от налоговых платежей", - отметил Калиматов.

Он уточнил, что власти делают ставку на легализацию доходов, пытаясь таким образом мотивировать отказ от "серых" зарплат "в конвертах" и приучить людей к налоговой дисциплине, которая позитивно повлияет на их "социальную защищенность".