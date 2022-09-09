Турция и Израиль ожидают бума в двусторонней торговле

Потепление дипломатических отношений между Израилем и Турцией уже оказывает влияние на экономические связи двух стран. Сейчас Израиль планирует увеличить экспорт в Турцию в таких областях, как сельское хозяйство и энергетика.

Как отмечает Al-Monitor, на протяжении десятилетия, когда отношения между странами были натянутыми после инцидента с судном Mavi Marmara в 2010 году, экономические связи понесли минимальный ущерб, а двусторонняя торговля сократилась лишь частично. В 2011 году турецкий экспорт в Израиль составил $2,3 млрд, в 2015 году - $2,6 млрд, а в 2020 году - $4,6 млрд. Экспорт из Израиля в Турцию в 2011 году составил $2 млрд, в 2015 году - $1,6 млрд, а в 2020 году - $1,5 млрд.

Ухудшение дипломатических отношений тогда негативно сказалось на притоке израильских туристов в Турцию. В остальных отраслях изменений почти не было, хотя и роста не наблюдалось. Но теперь ожидается, что влияние нормализации на двустороннюю торговлю будет впечатляющим.

Недавно опубликованные данные показывают, что Израиль входит в десятку крупнейших торговых партнеров Турции. В Министерстве торговли Турции сообщили, что за первые семь месяцев этого года объем двусторонней торговли достиг почти $4,2 млрд по сравнению с $3,3 млрд за аналогичный период прошлого года.

Глава Израильско-турецкой торговой палаты Гад Шушан ожидает, что в 2022 году товарооборот достигнет почти $8 млрд, в прошлом году он был немногим менее $7 млрд. "Большого бума нет, - пояснил он. - Но из года в год наблюдается устойчивый рост. Однако из-за потепления отношений между двумя странами я ожидаю, что в 2023 году рост будет гораздо более заметным, с появлением новых отраслей торговли".

В настоящее время баланс двусторонней торговли в пользу Турции, при этом 80% приходится на турецкий экспорт в Израиль. В основном это автомобили, произведенные на турецких заводах Renault, Toyota и Volkswagen, огромное количество цемента для строительства и сырье для промышленности, такое как железо и стекло. Израиль же экспортирует свежие продукты, сельскохозяйственное оборудование, в том числе для капельного орошения и теплиц, нефтепродукты и оборудование для производства возобновляемой энергии.

Но почему напряженность между двумя государствами не сказалась на торговле?

Шушан отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - мудрый человек, принявший стратегическое решение не препятствовать турецкому экспорту в Израиль. "Мы занимаем восьмое место среди стран, в которые Турция экспортирует товары. При этом, как правило, турецкая общественность не настроена против Израиля. Даже в разгар событий с судном Mavi Marmara я путешествовал по всей Турции, не скрывая того факта, что я израильтянин, и не получал в ответ негатива".

В 2010 году инцидент с судном Mavi Marmara у берегов Газы привел к кризису в отношениях между двумя странами, послы стран были отозваны. Только в 2016 году Израиль согласился выплатить компенсацию родственникам погибших. Однако и тогда отношения между двумя странами оставались прохладными, улучшение наступило только в этом году. Оттепель началась с визита президента Израиля Ицхака Герцога в Анкару в марте этого года для встречи с Эрдоганом.

Шушан и другие представители министерства экономики Израиля считают, что потепление отношений приведет к резкому увеличению объема торговли, особенно в отношении израильского экспорта в Турцию. "Мы ожидаем, что в следующем году вместе с потеплением дипломатических отношений мы также увидим прирост израильского экспорта в Турцию, в том числе "умных" сельскохозяйственных технологий. Это будут самые передовые формы агротехнологий, такие как использование планеров для управления посевами, генно-инженерные сельскохозяйственные продукты и роботы для опыления сельскохозяйственных культур вместо пчел", - отметил глава Израильско-турецкой торговой палаты.

Он также упомянул экспорт специальных теплиц для выращивания популярной в Турции ванили, которая обычно растет в тропических регионах. Теплицы, которые производятся и обслуживаются израильской компанией, уже начали использовать в Турции, и ожидается, что их ввоз значительно увеличится. Еще одно важное направление - это очистка воды. В то время как на большей части территории Турции нет недостатка в воде, таких технологий как очистка питьевой воды, а также очистка сточных вод и их использование в сельском хозяйстве, не хватает.

Еще одно важное направление - туризм. 4 сентября Кабмин Израиля одобрил проект соглашение о возобновлении рейсов израильских авиакомпаний в Турцию. Оно должно значительно увеличить туристический поток между двумя странами. Израильские авиаперевозчики не летали в Турцию с 2007 года, а турецкие авиакомпании продолжали выполнять не менее 10 рейсов в день между Израилем и Стамбулом.

Министр транспорта Израиля Мейрав Михаэли, подписавший соглашение, заявил, что оно вызвано растущей потребностью израильтян летать в Турцию: "Наши отношения в сфере авиации являются стратегическим инструментом экономического развития Израиля и сохранения позиций Израиля в регионе". Это утверждение верно и для других областей.