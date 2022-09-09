Лечение не идет на пользу Саакашвили

9 сен. 18:30

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили почти за год заключения похудел на 30 кг, и лечение не идет ему на пользу, - сообщил сегодня после того, как навестил политика в клинике, депутат парламента Коба Накопия.

"Со дня задержания до сегодняшнего дня в целом он сильно похудел, ему явно нехорошо, и самочувствие не только требует внимания, но и настораживает. Его нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь", - заявил Накопия, передает РИА Нвоости.

Ответственность за состояние экс-президента депутат возложил на власти страны, выразив надежду на то, что вскоре его смогут перевести за границу.

Сам Саакашвили осознает, что допустил ошибку, вернувшись на родину, - заявил сегодня после посещения отца в клинике его сын Эдуард Саакашвили.

Напомним, Саакашвили уже четвертый месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз так и неизвестен.