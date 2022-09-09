Глава МИД Азербайджана и спецпредставитель главы МИД РФ обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений

9 сен. 18:13

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и специальный представитель главы МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев провели переговоры, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обсудили процесс нормализации отношений Еревана и Баку, обменялись мнениями по вопросам двусторонней российско-азербайджанской повестки, о текущей ситуации в регионе, в том числе различных аспектах нормализации азербайджано-армянских отношений, сделанных шагах, о работе, выполненной в области мер по созданию доверия, а также о дальнейших перспективах.

Кроме того, Байрамов и Ховаев подчеркнули важность полного выполнения трехсторонних заявлений, подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении, а также соглашений, достигнутых в рамках нормализации, для обеспечения мира и безопасности в регионе.

На встрече также рассматривались другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.