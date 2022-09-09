Медиа-повестку Каспийского региона определят в Астрахани

9 сен. 18:07

С 8 по 11 сентября Астраханский государственный театр оперы и балета станет международной площадкой для диалога и развития профессиональных коммуникаций среди молодых специалистов в области медиа из стран Каспийского региона. На полях VII Каспийского медиафорума пройдет медиаконвент "Аналитическая журналистика сегодня". Его организатором выступает политологический центр "Север-Юг" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Более 40 студентов и молодых специалистов в сфере медиа из Баку, Нур-Султана, Алматы, Атырау, Ташкента и Москвы они обсудят медиа-повестку Каспийского региона, особенности, приемы и методы аналитической журналистики. Для них проведут тренинги, мастер-классы и деловая игра-тренажер по темам: "Производство аналитического материала", "Как писать доступно для онлайн-изданий", "Как делать специальный репортаж. Как найти тему и определить угол подачи", "Редакция 24/7". Также запланирована тематическая сессия "Кооперация молодых кинематографистов Каспийского региона в реалиях цифровой медиасреды", посвященная развитию кинематографа в прикаспийских странах и сращиванию медиа и кино посредством цифровых платформ.

В мероприятии программы примут участие эксперты:

Алексей Вишневецкий, заместитель председателя Союза журналистов России (РФ);

Ассоль Мирманова, основатель проекта Political.kz., президент Общественного фонда AIN Citadel (Казахстан);

Александр Лукьянов, специальный корреспондент информационного телеканала "Россия-24" (РФ);

Лана Раванди-Фадаи, заведующая Восточным культурным центром Института востоковедения РАН (РФ);

Гюльнара Мамедзаде, руководитель проектов Центра Каспийской интеграции (РФ);

Теймур Джафаров, кино- и телепродюсер, актер, гендиректор киностудии TeamFilms (РФ);

Дмитрий Якунин, секретарь Союза кинематографистов России, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино (РФ);

Алевтина Колдунова, пресс-секретарь Фонда поддержки регионального кинематографа, главный редактор портала MovieStart (РФ);

Ильгар Велизаде, политолог, руководитель политологического клуба "Южный Кавказ", автор книги "Геополитика Каспия" (Азербайджан);

Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России (РФ);

Светлана Лобанова, создатель курсов "Текст.Ты", лауреат высшей телевизионной премии "Тефи-регион", руководитель медиа-школы телеканала "БСТ" (РФ).