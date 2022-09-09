Новак назвал основные направления работы над развитием МТК "Север-Юг"

9 сен. 17:52

Развитие международного транспортного коридора "Север-Юг" представляет собой очень важное направление сотрудничества России, Азербайджана и Ирана, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития МТК.

Новак напомнил, что актуальность МТК отмечена в декларации о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку.

Вице-премьер уточнил, что трехстороннее сотрудничество даст возможность обеспечить бесшовную транспортировку грузов в Персидском заливе, полномасштабное использование потенциала МТК "Север-Юг" положительно повлияет на уровень торговли, грузопотока и экономической деятельности трех стран.

"Среди основных задач нашей совместной деятельности в рамках рабочей группы предлагаем рассмотреть следующие направления: строительство отрезка железной дороги Решт-Астара. Его строительство позволит увеличит грузопоток по западному коридору до 15 млн т. Необходимо определить права организаций, не имеющих компетенции, и административные ресурсы для комплексного решения вопросов. Кроме того, необходимо создать сквозной логистический сервис и механизмы согласования транспортировки грузов", - перечислил вице-премьер.

Кроме того, Новак рассказал, что Москва для обеспечения бесперебойной работы коридора разработала перечень мероприятий по созданию всей требующейся инфраструктуры для реализации западного маршрута проекта с объемом до 15 млн т на территории РФ.

"Азербайджану, России и Ирану важно двигаться конкретно по выполнению поручений глав наших стран, и в рамках рабочей группы в ближайшее время разработать перечень конкретных мероприятий, разработать и определить предварительные оценки объемов необходимых для привлечения инвестиций и финансирования", - уточнил вице-премьер.