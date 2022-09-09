Гросси призвал прекратить все обстрелы Запорожской АЭС

9 сен. 17:42

Внешнее электроснабжение ЗАЭС повреждено, оператор рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора, - заявил сегодня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Сегодня я узнал от сотрудников МАГАТЭ на месте о серьезной ситуации, которая сложилась прошлой ночью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, где проживают операторы АЭС и их семьи, была разрушена в результате обстрела... Оператор, больше не уверен в восстановлении внешнего электроснабжения и рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте агентства.

Гендиректор МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС в связи со сложившейся критической ситуацией.