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Гросси призвал прекратить все обстрелы Запорожской АЭС

Гросси призвал прекратить все обстрелы Запорожской АЭС

Внешнее электроснабжение ЗАЭС повреждено, оператор рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора, - заявил сегодня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Сегодня я узнал от сотрудников МАГАТЭ на месте о серьезной ситуации, которая сложилась прошлой ночью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, где проживают операторы АЭС и их семьи, была разрушена в результате обстрела... Оператор, больше не уверен в восстановлении внешнего электроснабжения и рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте агентства.

Гендиректор МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС в связи со сложившейся критической ситуацией.

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