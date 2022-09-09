Ильхам Алиев утвердил Соглашение между Россией и Азербайджаном по информационной безопасности

9 сен. 17:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Соглашение между правительством Азербайджана и правительством России о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

Соглашение о сотрудничестве в области международной информационной безопасности было заключено 24 июня нынешнего года в Баку.

Кабинету министров АР поручено обеспечить реализацию положений документа. МИД Азербайджана направит российскому правительству уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, требующихся для вступления соглашения в силу.