МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности на юге КЧР

9 сен. 17:30

В Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы возникновения природных пожаров, - сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца 9 сентября и в течение 10 сентября в южных районах КЧР ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В республике возможны ЧС и происшествия, связанные с ландшафтными и лесными пожарами, а также возгораниями в районах озер с камышовыми зарослями и на объектах экономики, расположенных в пожароопасной зоне, в зону повышенной пожароопасности попали Карачаевский городской округ, а также Карачаевский, Малокарачаевский, Зеленчукский и Урупский районы КЧР.