В Дагестане намерены возродить малую авиацию

9 сен. 17:14

В скором времени в Дагестане может заработать своя региональная авиакомпания - предложения по ее созданию в короткие сроки поручил подготовить заместитель председателя правительства республики Ризван Газимагомедов, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Минпромторгу Дагестана совместно с Минтрансом республики поручено детально проработать вопрос запуска создания авиакомпании в республике и предоставить предложения в течение недели. Поручения прозвучали и в адрес Минимущества республики, ведомству предстоит в сжатые сроки изучить правовой статус земель, на которых расположены аэродромные площадки", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сейчас в регионе зарегистрирована единственная авиакомпания - ООО "Дагестан", которая выполняет работы по санитарному и аварийно-спасательному обеспечению.

Развитие малой авиации в республике невозможно без восстановления сети аэродромов. Ранее действовавшая инфраструктура местных воздушных линий, связывавшая города и районные центры республики, практически перестала существовать и используется не по назначению, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулат Салавов.

Применять малую авиацию в регионе планируют при выполнении химической обработки и подкорма посевов сельскохозяйственных угодий и отгонных пастбищ, а в перспективе и при посеве риса. Кроме того, малую авиацию в регионе планируют применять для туристических полетов.