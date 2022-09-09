Радиотелевизионная станция заработала в Лачине

9 сен. 17:12

В Лачине запущена радиотелевизионная станция, рассказали в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Она была сдана в эксплуатацию в рамках реконструкции сети радиотелевизионного вещания на освобожденных землях.

Объект представляет собой 20-метровую башню и техническое здание.

"В результате обеспечена трансляция восьми телеканалов (АзТВ, Культура, Спорт Азербайджан, Общественное ТВ, Азад Азербайджан, Хазар, CBC, Real) в цифровом формате, а также азербайджанского радио в близлежащих к Лачину селах Шушинского и Губадлинского районов", - пояснили в министерстве.

В планах - расширение инфраструктуры и вещания на станции.