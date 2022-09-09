В бархатный сезон на юг отправится 300 дополнительных поездов РЖД

9 сен. 16:55

РЖД в сентябре и октябре запустит сотни дополнительных поездов на популярные южные курорты страны.

"Интерес к поездкам на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа в сентябре и октябре 2022 года не снижается. Наиболее востребованными направлениями остаются Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Лазаревское, Минеральные Воды, Кисловодск", - сообщила пресс-служба РЖД.

На курорты в бархатный сезон планируется перевезти свыше 2 млн пассажиров, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Назначено порядка 300 дополнительных рейсов по популярным направлениям, также ряду поездов продлен летний график курсирования и увеличена периодичность некоторых сезонных летних и круглогодичных поездов.