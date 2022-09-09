Более 770 млн жителей планеты не умеют читать и писать

9 сен. 16:40

У 771 млн взрослых людей по всему миру нет базовых навыков грамотности. Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

При этом она подчеркнула, что в конце 70-х годов XX века ситуация была заметно хуже. "В 1979 году лишь 68% людей на нашей планете умели читать и писать. К 2020 году этот показатель вырос до 86,7%. Несмотря на очевидный прогресс, 771 млн взрослых людей по всему миру по-прежнему не владеют базовыми навыками грамотности", - поведала Азуле.

Она уточнила, что 60% из них составляют девушки и женщины.

В ЮНЕСКО отмечают, в результате пандемии коронавируса COVID-19 могут никогда не вернуться в школы и другие учебные заведения 24 млн учащихся, из которых 11 млн - девочки и молодые женщины, передает пресс-служба ООН.