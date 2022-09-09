Россия подпишет соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

9 сен. 16:30

Президент РФ Владимир Путин распорядился заключить с Абхазией соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации.

Российский лидер одобрил проект соглашения, МИД может вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера.