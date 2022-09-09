Военные спасли граждан Казахстана, заблудившихся на границе с Россией

9 сен. 16:21

Заблудившихся в 20 км от границы с Россией казахстанцев искали почти сутки, сообщает пресс-служба Комитета Нацбезопасности.

Сигнал о заблудившихся на приграничной территории с Россией гражданах поступил в дежурное отделение "Шонгай" Департамента КНБ по Атырауской области ночью 8 сентября. Информацию подтвердили и в ведомстве по ЧС по Астраханской области, куда тоже поступило уведомление.

Военные почти сутки искали пропавших, однако найти их удалось в 20 км от линии границы с РФ.

Как оказалось, люди выехали в школу поселка Сюиндик, но по дороге сломалась машина, средства связи были вне зоны действия сети. Заблудившись, они воспользовались экстренным вызовом помощи.