В НАТО заявили о сохраняющихся разногласиях с Турцией по Швеции и Финляндии

9 сен. 15:59

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разногласия с Турцией по вопросу вступления Швеция и Финляндии в Североатлантический альянс по-прежнему сохраняются.

При этом он подчеркнул, что ранее спорные вопросы всегда удавалось решать. "У нас всегда получалось преодолевать эти разногласия, вместе принимать меры и вместе их выполнять", - сказал генсек организации.

Он также отметил, что процесс вступления Швеция и Финляндии в НАТО является самым быстрым в истории. "До настоящего момента 24 из 30 стран НАТО, включая США, уже ратифицировали протокол о вступлении. Но также важно, чтобы мы воспринимали озабоченности всех государств НАТО в сфере безопасности всерьез, поскольку ни одна другая страна НАТО не сталкивалась с таким количеством террористических атак, как Турция", - цитирует Столтенберга ТАСС.

Напомним, в июне 2022 года Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум, позволяющий начать процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позже в Турции заявили, что меморандум не носит окончательного характера и парламент страны может не одобрить его, если Швеция и Финляндия не выполнят закрепленные в нем обязательства о противодействии террористическим организациям. Хельсинки и Стокгольм станут членами организации после ратификации документов всеми государствами НАТО.