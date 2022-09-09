Кубанский чай получил первый в России органический сертификат

9 сен. 16:02

Сертификат органического соответствия получило крупнейшее в России чаеводческое предприятие "Хоста-чай" из Краснодарского края.

Первый в России органический сертификат производителя чая был выдан гендиректору компании в рамках полевого смотра достижений отечественного агропромышленного комплекса "Всероссийский день поля - 2022". Сертификат вручили первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев и замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Сертификат подтверждает, что для выращивания чайных культур не используются вещества, запрещенные органическим законодательством, а все последующие этапы производства соответствуют высоким стандартам качества.

Компания "Хоста-чай" обладает обширными чайными плантациями в Адлерском районе Большого Сочи.