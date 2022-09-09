Монумент Иосифу Кобзону открыли в центре Москвы

9 сен. 15:48

В Оружейном переулке в Москве открыли памятник Иосифу Кобзону, сообщает корреспондент РИА Новости.

"За этим домом - парк "Эрмитаж", где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 году", - сказала Нелли Кобзон, уточнив, что в многоэтажке недалеко от памятника артист снимал комнату, когда только приехал в Москву.

Открытие монумента посетили спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, глава Мосгордумы Алексей Шапошников, дочь артиста Наталья Раппопорт и другие.