Блинкен: переговоры по СВПД откатились назад

9 сен. 15:46

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о регрессе в переговорах о возможности восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По его словам, после ответа Ирана на предложения Запада переговоры откатились назад.

Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что за последние несколько недель сторонам удалось закрыть некоторые просветы в позициях. "Иран отошел от некоторых посторонних требований, которые не относились к самому СВПД. Однако последний ответ (Ирана - прим. ред.) отбрасывает нас назад", - цитирует Блинкена ТАСС.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.