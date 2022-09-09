Дагестанским футболистам грозит пожизненная дисквалификация

9 сен. 15:26

Футболистов любительской команды "Дербент", причастных к избиению арбитра, могут навсегда отстранить от футбола, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Дагестана.

Напомним, 7 сентября в Астрахани во время матча между "Астраханью" и Дербентом судья удалил игрока за неспортивное поведение в концовке матча. Однако после финального свистка несколько игроков дагестанского клуба ворвались в судейскую и избили арбитра.

"Спортсменам, избившим судью, грозит наказание от двух лет до пожизненного срока дисквалификации. Меры наказания будут применены и к тренерам команды", - говорится в сообщении.

В ведомстве поведение игроков "Дербента" назвали недопустимым.