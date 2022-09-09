Возвращение солнца в Москву не означает начало бабьего лета

9 сен. 15:18

В пятницу в Москве немного потеплело, прогноз на выходные дни обещает солнце, однако это не бабье лето, пояснил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода приятная, радостная, но это не бабье лето. Можно ли ассоциировать ее с бабьем летом? Нет, все-таки нельзя. <…> Бабье лето - это период теплой погоды, но в эти дни по отношению к климатическим характеристикам температура будет ниже нормы на 1-2 градуса", - рассказал Вильфанд.

В пятницу, субботу, воскресенье будет много солнца, температура повысится: в пятницу плюс 13-14, в субботу - плюс 15- 17, в воскресенье - до 16-18 градусов тепла. "При этом переменная облачность, много солнца, будет приятное и комфортное ощущение", - добавил синоптик.

Однако по ночам по Подмосковью возможны заморозки. А с 12 сентября Москва окажется в зоне циклона, давление начнет понижаться, будет облачно. "Такими будут все рабочие дни недели: облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ветер восточный, нехолодный. И температурный фон такой: поскольку облачно, то и ночная температура повысится до 5-7 градусов тепла, заморозков уже не ожидается. А дневная температура - в диапазоне плюс 13-18 градусов, вполне такая хорошая погода, но ниже номы на один градус", - сказал он.

По словам Вильфанда, наступления бабьего лета в Москве все-таки стоит ждать.