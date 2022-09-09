США обсудят продуктовую сделку с союзниками по НАТО

9 сен. 14:57

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках поездки в Брюссель планирует обсудить с союзниками по НАТО продуктовую сделку.

"У меня будет возможность в Брюсселе проинформировать союзников по НАТО и других партнеров о том, что я узнал на Украине, и поработать с ними по ряду вопросов, которые волнуют всех", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, одними из главных тем на переговорах станут продуктовая сделка и ситуация вокруг Запорожской АЭС. Кроме того, Блинкен намерен поговорить о помощи Украине в сфере безопасности, а также об экономической и гуманитарной поддержке.