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Страны ЕС пересмотрят действительность выданных россиянам виз

Страны ЕС пересмотрят действительность выданных россиянам виз

Еврокомиссия предлагает государствам Евросоюза после 12 сентября решить, будут ли действительны уже выданные россиянам визы, сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам ЕС Илва Йоханссон.

Совет ЕС в пятницу утвердил остановку облегченного визового режима с Россией с понедельника. Теперь получить визу россиянам станет сложнее.

"Остается миллион действующих виз на руках у россиян. Но в связи с вступлением нового визового режима с Россией в понедельник утром есть смысл рассмотреть вопрос о том, должны ли выданные уже визы оставаться действительными", - отметила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что речь идет не просто о возможности пересмотреть вопрос дальнейшего действия виз, "мы в своих рекомендациях говорим, что государствам следует рассмотреть этот вопрос".

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