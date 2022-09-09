Страны ЕС пересмотрят действительность выданных россиянам виз

9 сен. 15:04

Еврокомиссия предлагает государствам Евросоюза после 12 сентября решить, будут ли действительны уже выданные россиянам визы, сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам ЕС Илва Йоханссон.

Совет ЕС в пятницу утвердил остановку облегченного визового режима с Россией с понедельника. Теперь получить визу россиянам станет сложнее.

"Остается миллион действующих виз на руках у россиян. Но в связи с вступлением нового визового режима с Россией в понедельник утром есть смысл рассмотреть вопрос о том, должны ли выданные уже визы оставаться действительными", - отметила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что речь идет не просто о возможности пересмотреть вопрос дальнейшего действия виз, "мы в своих рекомендациях говорим, что государствам следует рассмотреть этот вопрос".