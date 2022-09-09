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Россия не будет вводить визы для украинцев

Россия не будет вводить визы для украинцев

Мы не собираемся зеркально отвечать на решение Киева по запрету безвизового въезда россиян на территорию Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на появившиеся в ряде информагентств сообщения со ссылкой на МИД России о якобы готовящемся введении российской стороной виз для украинских граждан. Это в корне неверно, вводит в заблуждение относительно реального настроя российской стороны", - приводит ее слова сайт ведомства.

Она напомнила, что Украина ранее вышла из российско-украинского межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан двух стран и заявила о запрете въезда россиян на Украину без виз с 1 июля.

"Конкретная реакция российской стороны в настоящее время прорабатывается. Однако при принятии решения мы не намерены действовать зеркально", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, при принятии решения о реакции Москва будет исходить, в первую очередь, из интересов России и гуманитарных соображений.

"Не в наших планах создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в том числе беженцев, которые ищут в России защиту от преследований украинских националистов. Не забываем мы и о семейных и иных узах, которые объединяют народы двух стран", - заключила представитель МИД.

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