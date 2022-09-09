Россия не будет вводить визы для украинцев

9 сен. 14:58

Мы не собираемся зеркально отвечать на решение Киева по запрету безвизового въезда россиян на территорию Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на появившиеся в ряде информагентств сообщения со ссылкой на МИД России о якобы готовящемся введении российской стороной виз для украинских граждан. Это в корне неверно, вводит в заблуждение относительно реального настроя российской стороны", - приводит ее слова сайт ведомства.

Она напомнила, что Украина ранее вышла из российско-украинского межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан двух стран и заявила о запрете въезда россиян на Украину без виз с 1 июля.

"Конкретная реакция российской стороны в настоящее время прорабатывается. Однако при принятии решения мы не намерены действовать зеркально", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, при принятии решения о реакции Москва будет исходить, в первую очередь, из интересов России и гуманитарных соображений.

"Не в наших планах создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в том числе беженцев, которые ищут в России защиту от преследований украинских националистов. Не забываем мы и о семейных и иных узах, которые объединяют народы двух стран", - заключила представитель МИД.