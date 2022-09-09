В Грузии приостановили деятельность двух предприятий

9 сен. 14:51

В Грузии временно закрыли два предприятия по производству гажи в районе Гардабани (регион Квемо Картли). Об этом сообщили в департаменте природоохранного надзора Минсельхоза Грузии.

Нарушения выявили в июле 2022 года. В частности, компании "Самгорис вели" и "Денмарк" осуществляли деятельность без специальных устройств, позволяющих не загрязнять воздух.

Работу предприятий приостановят до тех пор, пока не будут исправлены нарушения. Протоколы об административных правонарушениях направили в суд для дальнейшего рассмотрения, передает "Sputnik Грузия".