Карты "Мир" могут начать работать в Таиланде до конца года

9 сен. 14:43

Таиланд может начать принимать карты российской платежной системы "Мир" через два-три месяца, сообщила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате.

"Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца. Вопрос для Таиланда новый, потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца как минимум", - отметила она.

Маненате добавила, что система "Мир" ведет переговоры с Сиамским коммерческим банком о начале эквайринга и снятия наличных.