Рождаемость падает в Дагестане

9 сен. 14:36

Показатель рождаемости в Дагестане в прошлом году по сравнению с 2020 годом уменьшился на 8%, сообщает пресс-служба правительства республики.

Демографическая ситуация стала одним из вопросов на повестке заседания кабмина. Премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов, ссылаясь на данные органов статистики, сообщил, что в 2021 году в Дагестане родилось 43 606 детей, что на 3 445 младенцев меньше, чем в 2020 году (47 051 ребенок).

За последние 10 лет число родившихся в регионе упало на 12,5 тыс - на 22,3% (с 56 186 до 43 606).

За первые 6 месяцев 2022 года в Дагестане родилось 19 793 детей - 96,7% от показателя за прошлогодний аналогичный период.

Стоит добавить, что на фоне падения рождаемости естественный прирост населения снизился на 11,2%.