Отопление в Московской области включат 12 сентября

9 сен. 14:30

В этом году отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября, рассказали в пресс-службе минэнерго региона.

"Министерство энергетики Московской области рекомендовало администрациям городских округов уже с 12 сентября начать подавать тепло в соцучреждения. В первую очередь отопление включат в школах, детских садах и медицинских организациях, затем тепло станет и в квартирах", - уточняется в сообщении.

Подготовительные работы к осенне-зимнему периоду завершены досрочно.

В детских садах и школах Красногорска, Раменского городского округа, Наро-Фоминска, Рузы, Черноголовки и Солнечногорска уже начался отопительный сезон.