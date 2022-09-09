Осень нагрянет в Узбекистан

9 сен. 14:24

Первое осеннее похолодание случится в Узбекистане в ближайшие дни.

Согласно прогнозам Узгидромета, температура в республике резко опустится в воскресенье.

Днем в выходной температура воздуха составит плюс 23-28, почти на десять градусов меньше, чем накануне. В ночь на понедельник будет около 10-13 градусов тепла.

"Сегодня днем по большей части территории Узбекистана еще сохранится сухая и умеренно жаркая погода с температурой около 32-35 градусов. Только по западным районам республики продолжится вторжение прохладной и слабовлажной воздушной массы с районов Поволжья", – информируют синоптики.

В субботу и воскресенье прохладный воздух распространится на всю территорию республики. Облака и небольшие осадки ожидаются 11 сентября в отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей. По областям Ферганской долины и в горных районах республики дожди прогнозируются 11-12 сентября. В высокогорьях местами дождь может переходить в снег.

С 10-11 сентября ветер в Узбекистане усилится до 15-18 м/с, в субботу по Сурхандарьинской области и областям Ферганской долины - порывы до 20-23 м/с.