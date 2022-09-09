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Почему на выдачу армянских диверсантов Ереван ответил Баку обстрелами на границе? 

Андрей Петров специально для "Вестника Кавказа"
Почему на выдачу армянских диверсантов Ереван ответил Баку обстрелами на границе? 

Накануне вечером Азербайджан совершил очередной практический шаг к урегулированию отношений с Арменией – депортировал пятерых армянских диверсантов, взятых под контроль азербайджанскими спецслужбами после завершения Карабахской войны. Госкомиссия АР по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан уточнила, что на госгранице были переданы Еревану Мартин Аргамян, Ашот Геворкян, Феликс Григорян, Вараздат Манукян и Эдик Овсепян. Депортация была осуществлена по договоренности, достигнутой 31 августа в Брюсселе президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 
  
Хотя речь идет о боевиках, заброшенных в Азербайджан после подписания Пашиняном капитуляции в Карабахской войне, Ереван продолжает называть всех задержанных на азербайджанской территории вооруженных граждан Армении "военнопленными" и настаивать на их возвращении по пункту 8 Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года: "Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших". Данный пункт касается только лиц, взятых сторонами в плен в ходе Карабахской войны, он не означает обязательства Баку и Ереван возвращать граждан, которые будут задержаны после 10 ноября 2020 года – и тем не менее почти два года режим Пашиняна требует выдачи своих диверсантов, вторгшихся в Азербайджан в мирное время в статусе международных террористов. 
  
Стоит напомнить, что Азербайджан передал Армении всех без исключения военнопленных до конца 2020 года, после чего стал регулярно депортировать и задержанных диверсантов – тех, что не успели совершить тяжких преступлений до того, как были обезврежены спецслужбами АР. Баку не брал на себя такое обязательство по двусторонним и многосторонним документам, и тем не менее вернул в Армению десятки человек. Армянских военных, которые время от времени по ошибке (или говорят, что по ошибке) пересекают границу, азербайджанские власти возвращают немедленно. По сути, остаются в азербайджанских тюрьмах лишь террористы, участвовавшие в убийствах граждан Азербайджана после войны – для выдачи убийц, на которых не распространяются законы войны, вовсе нет никаких оснований. 
  
Таким образом, Азербайджан пошел накануне на уступку из гуманитарных соображений и для продвижения армяно-азербайджанского урегулирования. Но как на это отреагировала Армения? Уже больше недели ежедневно с границы двух республик приходят сведения об обстрелах, которые устраивают армянские войска, и накануне, сразу после информации о передачи пяти диверсантов, ВС РА обстреляли азербайджанские села в Лачинском и Кельбаджарском районах, причем огонь велся до сегодняшнего утра. Шарль Мишель, попросивший Ильхама Алиева о депортации боевиков, приветствовал этот шаг и даже записал его в заслуги и Баку, и Еревану, чтобы не констатировать отсутствие действий с армянской стороны – но почему ищущие западной поддержки армянские власти ответили новым спазмом вооруженной агрессии? 
  
Причин здесь две. Во-первых, те политические силы, которые больше всех кричат об освобождении диверсантов, на самом деле не хотят их депортации из Азербайджана, поскольку каждый возвращенный боевик – это минус один рычажок давления на Баку. Пусть речь о нелегальных и нелогичных рычажках, ведь задержанные диверсанты – не военнопленные, но пока они сидят в азербайджанских тюрьмах, у армянских политиков есть повод устраивать акции за их освобождение. Если всех, включая виновных в убийствах граждан Азербайджана, отвезти на границу, то и у официального Еревана, и у националистической оппозиции просто уйдет из-под ног фундамент для сопротивления урегулированию. Поэтому на очередную порцию депортированных следует агрессивный ответ – армянские элиты как бы призывают Баку: "Больше никого возвращать не надо". 
  
Во-вторых, реваншисты из "партии войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, все еще контролирующие значительную часть армянской армии, вдвойне недовольны возвращением диверсантов. Все предыдущие акты доброй воли Баку сопровождались актами исполнения обязательств Еревана, в основном передачей азербайджанским военным карт минных полей на освобожденных районах Азербайджана. Поскольку Армения утверждает, что все карты уже отдала и больше ей отдавать нечего, становится очевидным, что Никол Пашинян на встрече с Ильхамом Алиевым согласился на какой-то иной шаг, а все потенциальные варианты для реваншистов неприемлемы. Пашинян может дать старт разработке мирного договора (о чем сообщали накануне армянские СМИ), может начать строительство армянской части Зангезурского коридора, может распорядиться о согласовании карты для делимитации границы, может забрать из Ханкенди очередную партию вооруженных сепаратистов или просто разоружить их. 
  
Все это идет вразрез с жизненными планами "партии войны", которой нужно, чтобы Армения вечно находилась на осадном положении и конфликтовала с Азербайджаном и Турцией – иначе эта политическая сила просто потеряет финансирование со стороны поддерживающих ее националистов в Армении и в диаспоре. Поэтому, как только в армяно-азербайджанском урегулировании происходит хотя бы намек на сдвиг со стороны Еревана, люди Кочаряна и Саргсяна на границе немедленно возобновляют военные провокации. Цель – обнулить любой прогресс, однако эффекта им добиться не удастся, если Пашинян не начнет действовать в связке со своими политическими врагами и изобретать на основе их провокаций отговорки для затягивания выполнения обязательств. А у армянского премьер-министра для этого слишком узкое пространство для маневра – из-за позиций России и Азербайджана. 
  
Россия настаивает на том, чтобы Армения и Азербайджан нормализовали отношения, и внимательно следит за тем, чтобы внешние игроки, преследующие деструктивные цели, не возвращались в армяно-азербайджанское урегулирование по существу. Азербайджан решительно настроен не позволять Армении затягивать время и бездействовать, при этом его действия находят полную поддержку Москвы. В таких условиях, даже очень стараясь продавливать свою линию, Ереван не имеет другого выхода, кроме постепенного движения к миру с Баку. И это, конечно, можно только приветствовать, впрочем, понимая, что стрельба на границе продолжится, пока отношения двух стран не будут окончательно урегулированы, включая закрытие сепаратистского проекта в Карабахе и вывод оттуда всех незаконных вооруженных формирований, которые в эти дни также время от времени ведут обстрелы.

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