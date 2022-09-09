Почему на выдачу армянских диверсантов Ереван ответил Баку обстрелами на границе? 

Накануне вечером Азербайджан совершил очередной практический шаг к урегулированию отношений с Арменией – депортировал пятерых армянских диверсантов, взятых под контроль азербайджанскими спецслужбами после завершения Карабахской войны. Госкомиссия АР по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан уточнила, что на госгранице были переданы Еревану Мартин Аргамян, Ашот Геворкян, Феликс Григорян, Вараздат Манукян и Эдик Овсепян. Депортация была осуществлена по договоренности, достигнутой 31 августа в Брюсселе президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



Хотя речь идет о боевиках, заброшенных в Азербайджан после подписания Пашиняном капитуляции в Карабахской войне, Ереван продолжает называть всех задержанных на азербайджанской территории вооруженных граждан Армении "военнопленными" и настаивать на их возвращении по пункту 8 Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года: "Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших". Данный пункт касается только лиц, взятых сторонами в плен в ходе Карабахской войны, он не означает обязательства Баку и Ереван возвращать граждан, которые будут задержаны после 10 ноября 2020 года – и тем не менее почти два года режим Пашиняна требует выдачи своих диверсантов, вторгшихся в Азербайджан в мирное время в статусе международных террористов.



Стоит напомнить, что Азербайджан передал Армении всех без исключения военнопленных до конца 2020 года, после чего стал регулярно депортировать и задержанных диверсантов – тех, что не успели совершить тяжких преступлений до того, как были обезврежены спецслужбами АР. Баку не брал на себя такое обязательство по двусторонним и многосторонним документам, и тем не менее вернул в Армению десятки человек. Армянских военных, которые время от времени по ошибке (или говорят, что по ошибке) пересекают границу, азербайджанские власти возвращают немедленно. По сути, остаются в азербайджанских тюрьмах лишь террористы, участвовавшие в убийствах граждан Азербайджана после войны – для выдачи убийц, на которых не распространяются законы войны, вовсе нет никаких оснований.



Таким образом, Азербайджан пошел накануне на уступку из гуманитарных соображений и для продвижения армяно-азербайджанского урегулирования. Но как на это отреагировала Армения? Уже больше недели ежедневно с границы двух республик приходят сведения об обстрелах, которые устраивают армянские войска, и накануне, сразу после информации о передачи пяти диверсантов, ВС РА обстреляли азербайджанские села в Лачинском и Кельбаджарском районах, причем огонь велся до сегодняшнего утра. Шарль Мишель, попросивший Ильхама Алиева о депортации боевиков, приветствовал этот шаг и даже записал его в заслуги и Баку, и Еревану, чтобы не констатировать отсутствие действий с армянской стороны – но почему ищущие западной поддержки армянские власти ответили новым спазмом вооруженной агрессии?



Причин здесь две. Во-первых, те политические силы, которые больше всех кричат об освобождении диверсантов, на самом деле не хотят их депортации из Азербайджана, поскольку каждый возвращенный боевик – это минус один рычажок давления на Баку. Пусть речь о нелегальных и нелогичных рычажках, ведь задержанные диверсанты – не военнопленные, но пока они сидят в азербайджанских тюрьмах, у армянских политиков есть повод устраивать акции за их освобождение. Если всех, включая виновных в убийствах граждан Азербайджана, отвезти на границу, то и у официального Еревана, и у националистической оппозиции просто уйдет из-под ног фундамент для сопротивления урегулированию. Поэтому на очередную порцию депортированных следует агрессивный ответ – армянские элиты как бы призывают Баку: "Больше никого возвращать не надо".



Во-вторых, реваншисты из "партии войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, все еще контролирующие значительную часть армянской армии, вдвойне недовольны возвращением диверсантов. Все предыдущие акты доброй воли Баку сопровождались актами исполнения обязательств Еревана, в основном передачей азербайджанским военным карт минных полей на освобожденных районах Азербайджана. Поскольку Армения утверждает, что все карты уже отдала и больше ей отдавать нечего, становится очевидным, что Никол Пашинян на встрече с Ильхамом Алиевым согласился на какой-то иной шаг, а все потенциальные варианты для реваншистов неприемлемы. Пашинян может дать старт разработке мирного договора (о чем сообщали накануне армянские СМИ), может начать строительство армянской части Зангезурского коридора, может распорядиться о согласовании карты для делимитации границы, может забрать из Ханкенди очередную партию вооруженных сепаратистов или просто разоружить их.



Все это идет вразрез с жизненными планами "партии войны", которой нужно, чтобы Армения вечно находилась на осадном положении и конфликтовала с Азербайджаном и Турцией – иначе эта политическая сила просто потеряет финансирование со стороны поддерживающих ее националистов в Армении и в диаспоре. Поэтому, как только в армяно-азербайджанском урегулировании происходит хотя бы намек на сдвиг со стороны Еревана, люди Кочаряна и Саргсяна на границе немедленно возобновляют военные провокации. Цель – обнулить любой прогресс, однако эффекта им добиться не удастся, если Пашинян не начнет действовать в связке со своими политическими врагами и изобретать на основе их провокаций отговорки для затягивания выполнения обязательств. А у армянского премьер-министра для этого слишком узкое пространство для маневра – из-за позиций России и Азербайджана.



Россия настаивает на том, чтобы Армения и Азербайджан нормализовали отношения, и внимательно следит за тем, чтобы внешние игроки, преследующие деструктивные цели, не возвращались в армяно-азербайджанское урегулирование по существу. Азербайджан решительно настроен не позволять Армении затягивать время и бездействовать, при этом его действия находят полную поддержку Москвы. В таких условиях, даже очень стараясь продавливать свою линию, Ереван не имеет другого выхода, кроме постепенного движения к миру с Баку. И это, конечно, можно только приветствовать, впрочем, понимая, что стрельба на границе продолжится, пока отношения двух стран не будут окончательно урегулированы, включая закрытие сепаратистского проекта в Карабахе и вывод оттуда всех незаконных вооруженных формирований, которые в эти дни также время от времени ведут обстрелы.