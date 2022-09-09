Эрдоган обсудит с Байденом ситуацию между Турцией и Грецией

9 сен. 14:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом США Джо Байденом ситуацию между Турцией и Греций. Об этом заявил сегодня сам турецкий лидер.

"Когда мы отправимся [в США] на Генеральную Ассамблею ООН, если у нас будет возможность встретиться с господином президентом (Байденом - прим. ред.), то мы обсудим предпринятые Америкой шаги", - цитирует главу турецкого государства ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что Греция продолжает вооружать острова у них под носом в нарушение невоенного статуса, установленного соглашениями. "В то же время происходит создание военных баз во главе с США", - добавил президент Турции.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в США. Визит турецкого лидера продлится с 17 по 22 сентября.