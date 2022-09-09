М-12 станет новой трансконтинентальной артерией. С восточным акцентом

Россия все больше разворачивается на Восток. Старые связи в условиях санкционного давления Запада только крепнут, причем от этой дружбы выигрывают все стороны. Потому естественным кажется предложение о масштабном продлении скоростной трассы М12, которая изначально задумывалась как часть международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

Напомним, изначально трасса должна была связать Москву и Казань. В прошлом году было решено продлить ее до Екатеринбурга и Челябинска, а накануне вице-премьер Марат Хуснуллин предложил идею о проработке возможности радикального продления транспортной артерии - до Владивостока. Идея получила одобрение президента Владимира Путина. Первый участок трассы был открыт в Подмосковье 8 сентября.

"Выходы везде с этой трассы на азиатские рынки, на восток, мы смотрим. У нас несколько выходов на Казахстан, несколько выходов на Монголию и несколько прямых выходов на Китай с выходом на Корейскую [Народно-Демократическую] Республику через Владивосток", - рассказал Хуснуллин.

Отныне работа над трассой рассматривается как возможность расширения внутреннего сообщения с выходом на азиатские рынки - еще в прошлом году М12 возводилась с оглядкой на возможности транзита в Европу.

Новая скоростная трасса, открывающая доступ к Казахстану, Монголии, Китаю и Северной Корее - отнюдь не дальняя перспектива. "При наличии денег мы можем все это за пять-шесть лет сделать", - указал вице-премьер. Строительство автомагистрали М-12 с продолжением до Екатеринбурга уже идет с опережением и может стать самым быстрым в истории РФ. "Если ничего не произойдет, мы к концу 2023 года основной ход запустим", - отмечал в августе Хуснуллин.

Расширенная М12 будет связана с железной дорогой, портовой инфраструктурой и погранпереходами. Транспортная артерия прорастет веерами кровеносных сосудов к границе азиатских стран и активизирует связи. Россия держит руку на пульсе в новой геополитической ситуации.

Отметим, что товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-апрель 2022 года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $39,7 млрд. В свою очередь, товарооборот Китая и России вырос в первом полугодии на 29%, годовой объем двусторонней торговли планируется довести до $200 млрд. Отношения между Россией и Монголией носят стратегический характер, товарооборот стабильно растет, по итогам 2022 года он превысит $2 млрд. Наконец, с КНДР товарооборот практически сошел на нет из-за пандемии, но республика заинтересована в реализации логистических проектов с Россией, а также в возобновлении сотрудничества в сфере образования и рыболовства.

В Минтрансе России ранее отмечали, что маршрут "Европа - Западный Китай" даст широкие возможности для евразийской интеграции; станет конкурентной альтернативой существующим транспортным морским и железнодорожным маршрутам - так, время в пути сократится до 10 дней вместо 14 суток по железной дороге и 45 суток через Суэцкий канал. Трасса создаст оптимальные условия для перевозки грузов по трем основным направлениям: Китай - Казахстан, Китай - Центральная Азия, Китай - Казахстан - Россия - Западная Европа.

Строительство трассы через всю страну будет полезно России в социально-экономическом плане, уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

"Всегда существовала проблема, связанная с транспортной доступностью центральных регионов России и Дальнего Востока именно с точки зрения автомобильного транспорта", - рассказал он "Вестнику Кавказа".

По словам эксперта, значительная часть междугороднего сообщения осуществляется именно автомобильным транспортом, таковы особенности современной логистики - происходит перемещение небольшого количества товаров, но при этом частота перевозок значительно выше, чем это может обеспечить железнодорожный транспорт.

"Это было всегда узким звеном, особенно с учетом того, что Владивосток становится важнейшим портом с точки зрения взаимодействия с Юго-Восточной Азией, именно контейнерных перевозок в рамках импортозамещения. Поэтому это крайне важно для России в целом с учетом поворота на Восток", - подчеркнул он.

Для ДФО новая трасса имеет ценность с точки зрения зрения логистических возможностей, создания дополнительных рабочих мест и как следствие прироста внутреннего ВВП, роста доходов регионального бюджета и улучшения транспортного сообщения между городами региона, заключил Александр Сафонов.