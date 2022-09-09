Чехия и США обсуждают возможность соглашения в оборонной сфере

9 сен. 13:40

В Праге состоялась встреча министра обороны Чехии Яны Черноховой и главы Пентагона Ллойда Остина.

В ходе беседы обсуждалась возможность заключения соглашения в оборонной сфере. "Мы ведем переговоры о заключении соглашения в области обороны. Данный документ позволит нам обеспечить более тесное взаимодействие между нашими ВС", - сказала чешский министр.

По словам Черноховой, Остин заверил ее, что соглашение будет подписано в ближайшее время. При этом глава Пентагона заявил о готовности еще раз приехать в Прагу для подписания данного документа. "Наша цель - повысить уровень сотрудничества", - подчеркнула глава Минобороны Чехии.

"США являются нашим важнейшим союзником. На них лежит главное бремя в деле обороны Североатлантического альянса и решения ситуации, которая ныне сложилась в Европе", - цитирует Чернохову ТАСС.