Стали известны темы переговоров Путина и Эрдогана на саммите ШОС

9 сен. 13:34

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу по "зерновой сделке" в Самарканде на полях саммита ШОС, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Возможен и необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде. Этот разговор действительно назрел", - цитирует его РИА Новости.

Он также обвинил Запад в нарушении стамбульской сделки, так как договоренности по зерну не обеспечивают продовольствием бедные страны.

"Всего два судна с грузом продовольствия прибыли в эти бедные страны. Это первая тема, которую, конечно же, нужно обсуждать. И конечно же, это тема попадания на международные рынки российского продовольствия", - добавил пресс-секретарь.