Эрдоган попросил Путина о скидке на газ

9 сен. 13:13

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили цены на российский газ для Анкары, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку", - сказал Эрдоган.

Также турецкий лидер сообщил о планах попросить Путина на будущей встрече в Самарканде начать поставки российской агропродукции по "зерновому коридору", пишет агентство "Анадолу". Начало таких поставок позволит создать "оптимальную систему распределения грузов, в том числе в беднейшие страны Африки", добавил он.