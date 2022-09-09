МОК не спешит включать бокс в программу Олимпийских игр 2028 года

9 сен. 12:59

Международный олимпийский комитет (МОК) не включает бокс в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе из-за финансовой зависимости Международной боксерской ассоциации (IBA) от российской компании "Газпром". Об этом пишет агентство Reuters.

"Учитывая отсутствие реальной эволюции, Исполнительный совет МОК не может отменить это решение и будет продолжать с серьезной обеспокоенностью наблюдать за управлением IBA", - сказано в письме МОК, направленном президенту IBA Умару Кремлеву.

Ранее МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Олимпийские игры в Токио из-за проблем управления, финансов и судейства.