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Президент Эстонии: говорить "я – русский" не стыдно

Президент Эстонии: говорить &quot;я – русский&quot; не стыдно

Эстонский лидер Алар Карис, выступая на фестивале Station Narva, заявил, что не надо стыдиться говорить "я - русский".

"Не нужно искать каких-то особых конструкций для определения себя русским из Нарвы. Турок говорит, что он турок, немец - что немец, при этом они могут жить в Эстонии. Самое важное - смотреть вперед и видеть, что мы можем сделать для будущего своего края и Эстонии", - цитирует президента Lenta.ru.

Стоит отметить, что фестиваль проходит на русском языке, при этом желающие могут воспользоваться наушниками с переводом на эстонский. По итогу обсуждение проходило на обоих языках.

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