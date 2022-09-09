Новые дороги объединят "Мамисон"

9 сен. 12:54

Более 1,5 млрд рублей выделят на создание дорожных объектов на территории строящегося курорта "Мамисон" в Северной Осетии, сообщил сообщил председатель комитета дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры республики Тариэль Солиев.

"На эти цели предусмотрено выделение средств из резервного фонда правительства РФ в размере свыше 865 миллионов рублей в 2022 году. Минтрансом РФ и Росавтодором обсуждается вопрос о выделении из федерального бюджета 721 миллиона рублей в 2023 году", - сказал он на совещании c представителями ответственных ведомств по вопросам реализации проекта всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон".

Далее он Солиев отметил, что 2022—2023 годах на курорте запланировано строительство трех дорожных объектов.